Скобликова — о 80-летии: в последний раз я вставала на коньки в прошлом году

Единственная в истории конькобежного спорта шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, которая сегодня, 8 марта, празднует 80-летний юбилей, рассказала, что в прошлом году смогла покататься на коньках.

«Недолюбливала ли я футболистов? Ничего подобного! Да у меня же самый первый в жизни сбор состоялся в Тарасовке! Направили туда в составе какой-то юношеской сборной. Мне 17 лет было. Увидела Нетто, Симоняна, Парамонова, Сальникова. С Ильиным и Исаевым вообще потом всю жизнь дружила. Туда и Стрельцов приезжал. Мы его тоже встретили.

Когда в ВЦСПС работала, часто на футбол ездила. И на «Спартак», и на «Торпедо», и на «Локомотив». Но чаще бывала всё-таки на хоккее. Звонил помощник председателя и говорил: «Сегодня «Спартак» – ЦСКА. Надо, чтобы руководство присутствовало». Звоню секретарю ВЦСПС Шалаеву: «Ну что, Степан Алексеевич, едем?»

В последний раз я вставала на коньки в прошлом году. Говорю Маше: «Держи меня за руку – я же боюсь». Другой рукой, изображая плохо катающегося человека, держалась за деревянный барьерчик. Потом появились друзья внучки – и она убежала. А вечером рассказывала: «Папа, бабушка такая способная! Со мной два круга прокатилась – и ни разу не упала», – цитирует Скобликову «Команда России».