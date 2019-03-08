Российские синхронистки пожелали удачи биатлонисткам на ЧМ в Эстерсунде

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко поддержали сборную России по биатлону накануне старта второго соревновательного дня на чемпионате мира в Швеции.

Видео разместил в «Инстаграме» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который поздравил девушек и их тренера Татьяну Данченко с 8 марта.

«Как вы думаете, что мы будем делать сегодня после праздничной тренировки? Правильно — болеть за наших девчонок на чемпионате мира по биатлону. Конечно же, желаем всей нашей команде успехов и побед. Дима, жги!» — сказали спортсменки.

Женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами начнётся на ЧМ по биатлону сегодня, 8 марта, в 18:15 мск. Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Старых, получившая шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (25-й), Екатерина Юрлова-Перхт (57-й) и Евгения Павлова (94-й).

Запись доступна в "инстаграме" Губерниева.