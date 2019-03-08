Константинова: не хочу мириться с тем, что отдала своё место в сборной России

Российская фигуристка Станислава Константинова отметила, что выступлением на Универсиаде в Красноярске постарается доказать свой уровень.

«Хотелось сказать, что нервотрёпка вокруг чемпионата мира позади, но для меня Универсиада также является важным стартом. Я не хочу мириться с тем, что отдала своё место в сборной, поэтому постараюсь доказать здесь, что не лыком шита», — цитирует Константинову «RT на русском».

В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 73 медали — 24 золотые, 27 серебряных и 22 бронзовые. Это рекорд российской команды по количеству наград на зимних Универсиадах.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.