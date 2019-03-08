Мякяряйнен: весной я пойму, осталась ли мотивация продолжать карьеру

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен оценила трудности, которые испытывает в нынешнем сезоне. В общем зачёте Кубка мира она занимает пятое место.

«Сложно объяснить трудности, которые я испытываю в этом сезоне. Были проблемы и с лыжами, и со стрельбой. Я привыкла к тому, что в каждом сезоне у меня бывают плохие гонки, но в этот раз их оказалось очень много.

Это либо последний, либо предпоследний сезон для меня. Весной я пойму, осталась ли ещё мотивация и желание продолжать карьеру», — цитирует Мякяряйнен SVT.

Кайса также поделилась ожиданиями от противостояния со шведкой Ханной Эберг в спринте, который состоится на чемпионате мира в Эстерсунде сегодня, 8 марта.

«Ханна всегда здорово стреляла, но во время Олимпиады она ещё и прибавила в скорости. Тот факт, что она продолжает выступать на высоком уровне, не удивляет. Ханна очень сильна. За призовые места сражаются около 20 спортсменок, и Эберг — гарантированно одна из них. Но, конечно, я хочу завоевать медаль и сделаю всё, чтобы усложнить ей задачу», — сказала Мякяряйнен.