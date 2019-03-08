Кузьмина впервые выиграла золото ЧМ, Юрлова-Перхт — восьмая в спринте

Выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Для трёхкратной олимпийской чемпионки это первое золото, завоёванное на чемпионате мира. Ранее в её активе было серебро в масс-старте в 2009 году и бронза в спринте в 2011 году.

Лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт, допустившая один промах на двух огневых рубежах. Точную стрельбу показала Евгения Павлова.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 22.17,5 (1 промах).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – отставание 9,7 (0).

3. Лаура Дальмайер (Германия) — +12,6 (0)…

8. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +31,4 (1)…

24. Евгения Павлова (Россия) — +1,07,6 (0)...

31. Светлана Миронова (Россия) — +1.26,1 (3).

44. Ирина Старых (Россия) — +2.07,0 (1).