Павлова: зачем мне пишут, что я должна сдохнуть?

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала критику в свой адрес со стороны болельщиков в социальных сетях.

«Пишут мне везде. Доходит до родителей даже. Люди, вы с ума сошли?

Что пишут? Спрашивают, зачем я вообще вышла на гонку, один мат-перемат, советуют сдохнуть. Зачем вот это? Я не могу понять. Пусть выходят и бегут, я что — против, что ли? Не я принимала решение о составе на эстафету. Меня поставили, и я сделала что смогла. Не получилось сейчас — получится потом», — передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, Павлова выложила пост в своём «инстаграме» прямо во время спринтерской гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Пояснение такого поступка читайте на «Чемпионате» в развёрнутом интервью Евгении позже.

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