Павлова: неадекваты! Думаете, что я вздёрнусь? Ошибаетесь!

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала критику со стороны болельщиков в социальных сетях после её неудачного выступления в смешанной эстафете на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция).



«Уйти из социальных сетей? Мне то что? Я могу закрыть и выкладывать для себя и своей семьи. Просто есть неадекватные люди, но много и нормальных людей, которые желают удачи и болеют за меня. Их больше.

Если неадекваты думают, что мы сильно из-за них переживаем и пойдём где-нибудь вздёрнемся из за этих слов, то сильно ошибаются. Пусть делают, что хотят. Пусть поругаются. Может, им легче станет и слегка отпустит», — заявила Павлова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.

Напомним, Павлова выложила пост в своём «инстаграме» прямо во время спринтерской гонки на чемпионате мира. Пояснение такого поступка читайте на «Чемпионате» в развёрнутом интервью Евгении позже.

Павлова: ваше дерьмо прошу оставить при себе