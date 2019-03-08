Экхофф — о серебре Тандреволд в спринте: у неё стальные сиськи

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала результат подруги по команде Ингрид Ландмарк Тандреволд в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

22-летняя Тандреволд с точной стрельбой на двух огневых рубежах впервые завоевала медаль на чемпионатах мира, показав второе время на финише после Анастасии Кузьминой из Словакии. Экхофф, допустившая по одному промаху на каждом огневом рубеже, завершила гонку девятой.

«Я расплачусь, когда увижу её. У неё стальные яйца. Или сиськи, раз уж сегодня женский день. Она может собраться в нужный момент, и она доказала это сегодня. Это очень круто», — приводит слова Экхофф NRK.

Марте Рёйселанд и Сюннёве Сулемдаль ошиблись в стрельбе по четыре раза, из-за чего Сулемдаль даже не попала в состав участниц гонки преследования.