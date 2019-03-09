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Российские лыжницы выиграли эстафету на Универсиаде

Российские лыжницы выиграли эстафету на Универсиаде
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой выиграла эстафету 3х5 км на Универсиаде в Красноярске.

Лыжные гонки. Универсиада. Красноярск
Эстафета 3х5 км. Женщины.
1. Россия — 43.01,3.
2. Япония — +1,32,4.
3. Италия— +1,55,1.
4. Казахстан — +3,01,5.
5. Беларусь — +3,16,8.
6. Финляндия — +3,36,5.
7. Норвегия — +4,59,5.
8. Австрия — +6,23,3.
9. Словения — +8,20,9.
10. Канада — +9, 56,6.
11. США — +11,43,2.
12. Южная Корея — +12,25,1.
13. Китай — +27,45,6.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 79 медалей — 28 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Универсиада-2019. Женщины. Эстафета 3x5 км
09 марта 2019 года, суббота. 06:00 МСК
1
Россия
43:01.3
2
Япония
+1:32.4
3
Италия
+1:55.1
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