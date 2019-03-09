Российские лыжницы выиграли эстафету на Универсиаде

Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой выиграла эстафету 3х5 км на Универсиаде в Красноярске.

Лыжные гонки. Универсиада. Красноярск

Эстафета 3х5 км. Женщины.

1. Россия — 43.01,3.

2. Япония — +1,32,4.

3. Италия— +1,55,1.

4. Казахстан — +3,01,5.

5. Беларусь — +3,16,8.

6. Финляндия — +3,36,5.

7. Норвегия — +4,59,5.

8. Австрия — +6,23,3.

9. Словения — +8,20,9.

10. Канада — +9, 56,6.

11. США — +11,43,2.

12. Южная Корея — +12,25,1.

13. Китай — +27,45,6.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 79 медалей — 28 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.