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Велоклубу для работников секс-индустрии отказали в продлении аккредитации

Велоклубу для работников секс-индустрии отказали в продлении аккредитации
Другие / Велоспорт

Британский велосипедный клуб Porn Pedallers Cycling Club для работников секс-индустрии получил отказ со стороны Федерации велоспорта Великобритании в продлении аккредитации, информирует издание BBC Sports.

За клуб гонялись актёры, режиссёры и другие сотрудники фильмов для взрослых. Они перечисляли деньги в организацию Terrence Higgins Trust на благотворительные цели, в том числе на борьбу с ВИЧ. Федерация велоспорта Великобритания объяснила решение отказать в продлении аккредитации этическими мотивами.

Porn Pedallers Cycling Club был создан два года назад и получил аккредитацию британской федерации. Клуб насчитывает около 100 участников. В год они жертвуют Terrence Higgins Trust около £ 10 тысяч.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
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