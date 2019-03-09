Велоклубу для работников секс-индустрии отказали в продлении аккредитации

Британский велосипедный клуб Porn Pedallers Cycling Club для работников секс-индустрии получил отказ со стороны Федерации велоспорта Великобритании в продлении аккредитации, информирует издание BBC Sports.



За клуб гонялись актёры, режиссёры и другие сотрудники фильмов для взрослых. Они перечисляли деньги в организацию Terrence Higgins Trust на благотворительные цели, в том числе на борьбу с ВИЧ. Федерация велоспорта Великобритания объяснила решение отказать в продлении аккредитации этическими мотивами.

Porn Pedallers Cycling Club был создан два года назад и получил аккредитацию британской федерации. Клуб насчитывает около 100 участников. В год они жертвуют Terrence Higgins Trust около £ 10 тысяч.