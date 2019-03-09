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Риццо: путь к победе был длинным, но я рад успеху на Универсиаде

Риццо: путь к победе был длинным, но я рад успеху на Универсиаде
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Итальянский фигурист Маттео Риццо после победы на Универсиаде-2019 в Красноярске заявил, что ему понравилось выступать в России.

«Очень доволен выступлением, мне понравилось выступать в России. Рад, что удалось показать две хорошие программы и выиграть золотую медаль. Конечно, у меня был длинный путь к этой победе, но я очень счастлив, что добился успеха.

Не видел выступления Андрея Лазукина, вышедшего после меня. Но разговаривал с Максимом Ковтуном, он мне сказал, что было несколько ошибок, однако с их учётом результат в плане оценок судей Лазукин показал отличный.

Универсиада — важное и интересное мероприятие. К сожалению, у меня пока не было времени посмотреть город, жду этого момента с нетерпением, так как абсолютно все говорят о красоте Красноярска.

Ожидания от чемпионата мира в Японии? В моих планах — показать две чистые программы и достичь максимального успеха. Фаворит ЧМ очевиден — Юдзуру Ханю", — цитируют Риццо «Известия».

Ковтун занял второе место на Универсиаде в Красноярске
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