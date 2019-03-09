Российский лыжник Александр Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира. Большунов, одержавший сегодня победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Норвегии, опережает норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо на 49 очков.
Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины. После 29 гонок из 36
1. Александр Большунов (Россия) – 1230
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1181
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 804
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 709
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 670
6. Сергей Устюгов (Россия) – 633
7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 611
8. Франческо де Фабиани (Италия) – 594
9. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 591
10. Калле Халварссон (Швеция) – 498
11. Андрей Мельниченко (Россия) – 481…
13. Андрей Ларьков (Россия) – 476
14. Денис Спицов (Россия) – 413…
21. Евгений Белов (Россия) – 294…
23. Максим Вылегжанин (Россия) – 283…
25. Глеб Ретивых (Россия) – 279…
36. Алексей Червоткин (Россия) – 156…
39. Александр Бессмертных (Россия) – 139…
43. Андрей Собакарев (Россия) – 122…
50. Иван Якимушкин (Россия) – 103…
52. Илья Семиков (Россия) – 94…
71. Артём Мальцев (Россия) – 49…
74. Илья Порошкин (Россия) – 45…
96. Андрей Краснов (Россия) – 28…
98. Александр Терентьев (Россия) – 26.
Фото: Laurent Salino/Agence Zoom/Getty Images
Большунов опережает Клебо на 49 очков в общем зачёте Кубка мира