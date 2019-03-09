Большунов опережает Клебо на 49 очков в общем зачёте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира. Большунов, одержавший сегодня победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Норвегии, опережает норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо на 49 очков.



Кубок мира. Общий зачёт



Мужчины. После 29 гонок из 36



1. Александр Большунов (Россия) – 1230

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1181

3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 804

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 709

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 670

6. Сергей Устюгов (Россия) – 633

7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 611

8. Франческо де Фабиани (Италия) – 594

9. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 591

10. Калле Халварссон (Швеция) – 498

11. Андрей Мельниченко (Россия) – 481…

13. Андрей Ларьков (Россия) – 476

14. Денис Спицов (Россия) – 413…

21. Евгений Белов (Россия) – 294…

23. Максим Вылегжанин (Россия) – 283…

25. Глеб Ретивых (Россия) – 279…

36. Алексей Червоткин (Россия) – 156…

39. Александр Бессмертных (Россия) – 139…

43. Андрей Собакарев (Россия) – 122…

50. Иван Якимушкин (Россия) – 103…

52. Илья Семиков (Россия) – 94…

71. Артём Мальцев (Россия) – 49…

74. Илья Порошкин (Россия) – 45…

96. Андрей Краснов (Россия) – 28…

98. Александр Терентьев (Россия) – 26.

Большунов — самый молодой победитель королевского марафона в Норвегии