Й. Бё взял золото в спринте на ЧМ в Эстерсунде, Логинов стал серебряным призёром

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал пятикратным чемпионом мира, выиграв спринтерскую гонку на первенстве планеты в Эстерсунде (Швеция). Второе место занял россиянин Александр Логинов. Тройку призёров замкнул француз Кентен Фийон Майе.
Отметим, для Логинова эта медаль стала первой в личных гонках на чемпионатах мира.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию гонки.
Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.37,6 (0+1).
2. Александр Логинов (Россия) — +13,7 (0+0).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +16,5 (0+0).
4. Дмитрий Пидручный (Украина) — +16,8 (0+0).
5. Симон Детьё (Франция) — +24,8 (0+0).
6. Мартен Фуркад (Франция) — +32,5 (0+0).
7. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +34,8 (0+0).
8. Эрик Лессер (Германия) — +44,7 (0+0).
9. Арнд Пайффер (Германия) — +47,3 (0+1).
10. Беньямин Вегер (Швейцария) — +49,8 (0+0)...
19. Евгений Гараничев (Россия) — +1.23,0 (1+0)...
33. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.50,9 (2+0)...
51. Матвей Елисеев (Россия) — +2.20,2 (1+0).