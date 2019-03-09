Пасека и Ильянкова одержали победы на ЧР по спортивной гимнастике

Мария Пасека и Анастасия Ильянкова выиграли золотые медали на чемпионате России по спортивной гимнастике в Пензе.

В первый день соревнований на отдельных снарядах девушки разыграли звание сильнейшей в опорном прыжке и упражнении на разновысоких брусьях.

Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Пасека завоевала титул в этой дисциплине, набрав 14,583 балла. Второе место заняла Ангелина Мельникова (14,183), третьей стала Татьяна Набиева (13,949).

В упражнении на разновысоких брусьях первенствовала Ильянкова, показавшая результат 14,433 балла. Вслед за ней в итоговом протоколе расположились Анастасия Агафонова (14,300) и Мельникова (14,233). Двукратная олимпийская чемпионка на этом снаряде Алия Мустафина остановилась в шаге от медалей, набрав 14,000 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Пенза

Женщины, опорный прыжок

1. Мария Пасека — 14,583.

2. Ангелина Мельникова — 14,183.

3. Татьяна Набиева — 13,949.

Женщины, разновысокие брусья

1. Анастасия Ильянкова — 14,433.

2. Анастасия Агафонова — 14,300.

3. Ангелина Мельникова — 14,233.

4. Алия Мустафина — 14,000.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится завтра, 10 марта.