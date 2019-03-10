Сабликова — 1-я на 3000 м на этапе Кубка мира с рекордом мира, Воронина — 3-я

Чешская конькобежка Мартина Сабликова одержала победу на дистанции 3000 м на шестом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), установив новый мировой рекорд.

Многократная чемпионка мира и Олимпийских игр победила с результатом 3 минуты 52,02 секунды. Предыдущее высшее мировое достижение также принадлежало Сабликовой (3.53,31). Второе место заняла голландка Эсме Виссер (3.54,02). Третье место заняла россиянка Наталья Воронина, обновившая рекорд страны (3.54,06).

Отметим, предущий рекорд России также принадлежал Ворониной (3.57,70).

В десятку лучших вошла ещё одна представительница России: Евгения Лаленкова заняла седьмое место (3.59,05).

Конькобежный спорт. Кубок мира. Шестой этап. Солт-Лейк-Сити (США)

Женщины, 3000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) — 3.52,02 (рекорд мира).

2. Эсме Виссер (Нидерланды) — +1,99.

3. Наталья Воронина (Россия) — +2,03 (рекорд России)...

7. Евгения Лаленкова (Россия) — +7,03...

12. Елена Сохрякова (Россия) — +16,97.