Трусова: довольна своим прокатом, но всегда есть над чем работать

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление на чемпионате мира среди юниоров в Загребе (Хорватия). 14-летняя спортсменка защитила свой титул и почти на 4 балла превзошла личный рекорд, получив от судей 150,40 балла.

«Я поговорила с Тутберидзе, она меня поздравила, указала на ошибки, будем над ними работать.

С одной стороны, в целом я довольна своим прокатом. Но всегда есть над чем работать, я буду работать и над четверными, и над тройными прыжками, и над вращением, и над скольжением», — приводит слова Трусовой «Р-Спорт».

Лидировавшая после короткой программы Анна Щербакова побила собственное достижение почти на 15 баллов, но оценки 147,08 не хватило, чтобы обыграть Трусову. Бронзовым призёром стала Тинь Цуй из США.