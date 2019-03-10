Российские сноубордистки выиграли все 3 медали в слоупстайле на Универсиаде-2019

Российские сноубордистки Елена Костенко, Анастасия Логинова и Екатерина Косова заняли весь пьедестал почёта в слоупстайле на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Победу с результатом 76,75 балла одержала Костенко. Второе место заняла Логинова, набравшая 71,25 балла. Тройку призёров замкнула Косова, в активе которой 68,75 балла. В шаге от пьедестала остановилась ещё одна представительница России — Елизавета Богданова (65,00).
Сноуборд. XXIX Всемирная зимняя универсиада. Красноярск
Женщины, слоупстайл
1. Елена Костенко (Россия) — 76,75 балла.
2. Анастасия Логинова (Россия) — 71,25.
3. Екатерина Косова (Россия) — 68,75.
4. Елизавета Богданова (Россия) — 65,00.
Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится во вторник, 12 марта.