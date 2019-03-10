Драчёв: спортсмены — взрослые люди, не отбирать же у них мобильные телефоны

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил надежду, что российские спортсмены будут подходить со здравым смыслом к публикациям в социальных сетях.

Ранее российская биатлонистка Евгения Павлова выложила пост в своём «инстаграме» прямо во время спринтерской гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Причиной такого поступка послужила агрессивная критика со стороны болельщиков. В итоге спортсменка финишировала на 24-м месте.

«Что прикажете в этом случае делать? Все наши спортсмены — взрослые люди, не отбирать же у них мобильные телефоны насильственно. Надеюсь, ребята будут руководствоваться в этом отношении собственным здравым смыслом», — приводит слова Драчёва «Р-Спорт».

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