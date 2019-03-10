Сборная России завоевала 100 медалей и лидирует в зачёте Универсиады-2019

Сборная России безоговорочно лидирует в общекомандном медальном зачёте XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске после девятого дня соревнований. В активе российских студентов 100 медалей (35 золотых, 35 серебряных, 30 бронзовых).



Второе место (6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые) занимает сборная Южной Кореи. Третье – у японских спортсменов, завоевавших 11 (4, 4, 3) наград.



Ещё вчера Россия установила новый рекорд по количеству золотых медалей на зимней Универсиаде, взяв 30-ю награду в биатлоне. Сборная побила собственный рекорд — на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате спортсмены завоевали 29 золотых наград, к которым прибавили 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Универсиада-2019 завершится 12 марта.