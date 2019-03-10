Хованцев: Гараничев сам себя лишил борьбы за третье место. Цирк

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию на последнем огневом рубеже мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Россиянин Евгений Гараничев не дождался закрытия мишени и пробежал два штрафных круга вместо одного.

«Это его ошибка. Последняя мишень долго закрывалась, он ушёл и не видел этого. Мы им говорим, что после стрельбы надо обязательно посмотреть на щит. Сам себя лишил борьбы за третье место.

Состав на индивидуальную гонку? Пока не готов говорить. Надо посмотреть, кто живой. Естественно, кого-то из эстафетчиков освободим от индивидуальной гонки.

Гараничев? Ну сам себя лишил борьбы за третье место, цирк. Кроме разговоров, сейчас с ним ничего не будет, никаких штрафов. Надо, конечно, разговаривать с ним. Эти все приключения с ним выстраиваются в систему: то понос, то золотуха.

Гараничев и эстафета? С его скоростью по дистанции его не на кого менять, он хорош на дистанции. Он на финишном отрезке проиграл лучшим всего десять секунд», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.