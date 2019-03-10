Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Хованцев: Гараничев сам себя лишил борьбы за третье место. Цирк

Хованцев: Гараничев сам себя лишил борьбы за третье место. Цирк
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию на последнем огневом рубеже мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Россиянин Евгений Гараничев не дождался закрытия мишени и пробежал два штрафных круга вместо одного.

«Это его ошибка. Последняя мишень долго закрывалась, он ушёл и не видел этого. Мы им говорим, что после стрельбы надо обязательно посмотреть на щит. Сам себя лишил борьбы за третье место.

Состав на индивидуальную гонку? Пока не готов говорить. Надо посмотреть, кто живой. Естественно, кого-то из эстафетчиков освободим от индивидуальной гонки.

Гараничев? Ну сам себя лишил борьбы за третье место, цирк. Кроме разговоров, сейчас с ним ничего не будет, никаких штрафов. Надо, конечно, разговаривать с ним. Эти все приключения с ним выстраиваются в систему: то понос, то золотуха.

Гараничев и эстафета? С его скоростью по дистанции его не на кого менять, он хорош на дистанции. Он на финишном отрезке проиграл лучшим всего десять секунд», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гараничев пробежал лишний штрафной круг в пасьюте на ЧМ в Эстерсунде
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент