Пидручный: не могу поверить, как я смог победить такого человека, как Йоханнес

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал итоги гонки преследования на чемпионате мира по биатлону. Пидручный принёс мужской сборной Украины первую золотую медаль чемпионата мира в истории.

«Я не могу поверить, что выиграл золотую медаль. Тем более не могу поверить, как я смог победить такого человека, как Йоханнес. Последний круг был сумасшедшим. Я выложился по максимуму, понимая, кто именно бежит сзади меня. Работа всей команды помогла мне выйти на пик формы к чемпионату мира. Я много болел во время сезона, но справился со всеми проблемами», — передаёт слова Пидручного корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Пидручный стартовал четвёртым и начал гонку с двух промахов на «лёжке», но три оставшихся рубежа он отстрелял точно, что позволило ему на 8,3 секунды опередить на финише норвежца Йоханнеса Бё.