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Пидручный: не могу поверить, как я смог победить такого человека, как Йоханнес

Пидручный: не могу поверить, как я смог победить такого человека, как Йоханнес
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал итоги гонки преследования на чемпионате мира по биатлону. Пидручный принёс мужской сборной Украины первую золотую медаль чемпионата мира в истории.

«Я не могу поверить, что выиграл золотую медаль. Тем более не могу поверить, как я смог победить такого человека, как Йоханнес. Последний круг был сумасшедшим. Я выложился по максимуму, понимая, кто именно бежит сзади меня. Работа всей команды помогла мне выйти на пик формы к чемпионату мира. Я много болел во время сезона, но справился со всеми проблемами», — передаёт слова Пидручного корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Пидручный стартовал четвёртым и начал гонку с двух промахов на «лёжке», но три оставшихся рубежа он отстрелял точно, что позволило ему на 8,3 секунды опередить на финише норвежца Йоханнеса Бё.

Пидручный выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону, Гараничев — девятый
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