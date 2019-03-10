Кугаевский: не вина Гараничева, если тренерский штаб не соображает, что делает

Максим Кугаевский, личный тренер российского биатлониста Евгения Гараничева, прокомментировал ситуацию на последнем огневом рубеже мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Гараничев не дождался закрытия мишени и пробежал два штрафных круга вместо одного.



«Это не глупость спортсмена, а глупость тренерского штаба. Я работал в сборной России, и всегда во все времена был определён человек, который считает круги. Потому что спортсмены в кислородном голодании зачастую забывают, сколько кругов им надо бежать. Поэтому за количество кругов всегда был ответственный. И только в этом году, впервые в истории, у нас нет человека, который за это отвечает. Зато восемь человек стояли на рубеже. Хочется их спросить, чем они занимались вообще.

Неважно, сколько закрывалась установка. Это не проблема спортсмена. Если тренерский штаб не соображает в своей работе, то какие вопросы? Повторюсь, всегда был человек, который контролировал прохождение штрафных кругов спортсменами. Почему в этом году его нет? У Хованцева спросите. Всему своё время, нельзя в 70 лет руководить сборной.

Вы же понимаете, что спортсмен бежит в кислородном голодании, он может увидеть, что угодно. Представьте себе, если человек промахнулся четыре раза. Этот человек на втором круге уже не понимает, сколько ему ещё бежать. Это жуткий стресс, за пределами возможностей. Эта ситуация — открытый косяк тренерского штаба», — сказал Кугаевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.