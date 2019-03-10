«Кубань» завершила борьбу за Кубок ЕГФ

Гандболистки «Кубани» завершили борьбу за Кубок ЕГФ. В ответном матче 1/4 финала «Кубань» на выезде потерпела поражение от датского «Эсбьерга» со счётом 31:37. В начале встречи «Кубань» повела в счёте 14:10, но уже к перерыву хозяева сравняли счёт и даже вышли вперёд на один мяч – 21:20. Во втором тайме преимущество «Эсбьерга» только увеличивалось.

Самой результативной в составе гостей стала Мария Дудина, забившая 9 мячей. 7 раз отличилась Екатерина Матлашова.

В первом матче на своей площадке «Кубань» проиграла «Эсбьергу» со счётом 24:37.

«Кубань» была последним представителем России в Кубке ЕГФ текущего сезона.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины

1/4 финала. Ответный матч

«Эсбьерг» (Дания) — «Кубань» (Россия) – 37:31 (21:20).

Первый матч – 37:24.