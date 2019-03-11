Губерниев — о Гараничеве: это мина замедленного действия

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» прокомментировал ситуацию с биатлонистом Евгением Гараничевым, который в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде пробежал лишний штрафной круг.

«Я хочу пожалеть Гараничева. Я как-то уже говорил, что Евгений – большой оригинал. Но сейчас мне просто досадно, что так произошло. Спорт не прощает даже малейшей невнимательности. В 30 лет, наверное, надо знать хотя бы два-три слова на английском языке, «Мутко-стайл» никто не отменял. Это касается не только Гараничева, а многих наших спортсменов из других видов. Надо уметь общаться хотя бы на минимальном уровне. Люди, по сути, живут за границей.



Владимир Драчёв правильно сказал, что Гараничеву ещё надо набраться опыта. Вот он ходит по граблям и набивает шишки. Я переживаю за Евгения и рассчитываю, что дальше всё будет хорошо. Для многих в циклических видах спорта в 30 лет жизнь только начинается. Надеюсь, к 40 годам он уже будет собранным спортсменом.

Гараничев и эстафета? Всё будет зависеть от индивидуальной гонки. Евгений находится в хорошей форме, и, если он сделает ту работу, которую умеет делать, у нас будет шанс на медаль. Но мы же прекрасно понимаем, что это мина замедленного действия. Потому что если Евгений Гараничев зайдёт на круги в эстафете, единственным, кто это переживёт, будет Евгений Гараничев. А все остальные будут очень сильно расстраиваться. Желаю ему стабильности и набраться необходимого опыта", — написал Губерниев.