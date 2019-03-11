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Бьорндален: у меня нет никаких связей с норвежской командой

Бьорндален: у меня нет никаких связей с норвежской командой
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, чем занимается после окончания карьеры. Его супругой является четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

«Я живу понемногу везде: мы проводим время в Минске, немного в Норвегии, немного в Австрии. Мы много путешествуем, у нас много проектов. Я теперь выступаю по телевизору как эксперт, там я работаю всю зиму. Сейчас мы работаем над разными проектами, у Дарьи есть своя коллекция одежды. И, конечно, стараемся проводить как можно больше времени с семьёй.

У меня нет никаких связей с норвежской командой. Но я встречаюсь на Кубке мира с атлетами, потому что работаю там, общаюсь с ними, они у меня спрашивают разное. Но с тренерами — нет, никаких связей», — сказал Бьорндален в интервью Kalashnikov Media.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.

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