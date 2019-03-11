Драчёв: как готовилась к сезону Старых, мы не знаем — просто приехала на отбор

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил уровень женской сборной на данный момент.



«Павлова в спринте ходом проиграла лидеру полторы минуты? С чего вы взяли? Евгения по общему результату всего минуту проиграла. 1.07. Нормальный, хороший результат. Просто Женя сейчас не в той форме, чтобы бежать. У неё были болезни. Как она заболела после декабрьских этапов Кубка мира, так и не выкарабкалась. Только в Оберхофе этап выдержала.



Старых? Она готовилась к сезону в тюменской команде, что делала и как тренировалась, мы не знаем, просто приехала на отбор и попала в команду. На первых двух этапах у неё что-то получалось, потом она начала сбавлять. Мы попытались сделать всё, что можно, но у неё то спина больная, то ещё какая-то болезнь.



Все эти спортсменки – лучшее, чем на сегодня располагает российский биатлон. Если привезти на чемпионат мира 20 российских девочек, может быть, кто-то и выступит лучше. Но та же Старых на момент отбора была объективно лучшей.



Нам особо не из кого выбирать. У нас же ещё идёт Универсиада, плюс спортсмены участвуют в Кубках IBU. Та же Виктория Сливко только-только начала нормально работать. Первый год у нас рабочий получается. И задача была посмотреть все резервы, понять, кто у нас есть.



У Мироновой огромный прогресс в стрельбе – мы же видим это. Просто у Светланы нет достаточного опыта, чтобы стрелять в такой ветер, но стреляет она в этом сезоне более уверенно», – цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Драчёв: скорее всего, Павлову мы не поставим на индивидуальную гонку