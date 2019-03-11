Чемпионка ОИ-2018 Годжа: после Сочи мечтаю посетить Камчатку

Итальянская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске София Годжа, приезжавшая на российский горнолыжный курорт «Роза Хутор» для участия в соревнованиях женского этапа Кубка мира, рассказала о своей мечте.



«Шесть лет назад я принимала участие в соревнованиях, которые проходили здесь же, на «Роза Хуторе». Но, к сожалению, у меня также не было возможности посетить другие интересные места, так как график спортсменов крайне жёсткий. Но мне очень нравится Россия, и одно из моих желаний – посетить самый отдаленный её уголок, Камчатку», — рассказала София.



В перерывах между интенсивными тренировками спортсменке удалось найти время примерить и оценить новую коллекцию FALCONERI: парки из высокотехнологичного волокна, трикотажные брюки из кашемира и хлопка, а также джемперы из 100-процентного кашемира.

«Мне очень нравится представлять бренд, который производит действительно качественную одежду. Модели из ультралёгкого кашемира идеально подходят даже для тренировок и соревнований, если надевать их под специальный горнолыжный костюм, так как они хорошо сохраняют тепло и в то же время практически не ощущаются на теле. Сотрудничество с брендом также позволяет мне следовать модным тенденциям», — сказала именитая спортсменка.