Шляхтин – о долге ВФЛА перед IAAF: финансовую ситуацию не назовёшь простой

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию, связанную с задолженностью ВФЛА перед IAAF. Невыплата организации долга перед IAAF стала одной из причин для очередного продления отстранения ВФЛА.



«5 марта мы получили от IAAF письмо с указанием суммы второй части долга, которая покрывает период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года. Сумма — почти $ 460 тыс. — складывается из расходов на работу рабочей группы IAAF и судебных издержек по делам наших спортсменов в КАС. Как вы помните, сумма первой части (2015 год — 30 июня 2018 года) — $ 2,76 млн.​ Итого: $ 3,22 млн. Плюс в письме была указана информация о том, что далее IAAF ежеквартально будет выставлять ВФЛА счета по текущим расходам. Первый такой счёт за период с 1 января по 31 марта 2019 года они планируют направить нам в конце апреля.​



Объясню нашу позицию касательно выплаты долга. Во-первых, мы ждали итоговую сумму нашей задолженности. Также теперь есть понимание порядка сумм, которые IAAF выставит нам в будущем. Хочу подчеркнуть, что эти цифры нам удалось получить только неделю назад. Конечно, мы вели и ведём работу по поиску источников покрытия данной задолженности. Для ВФЛА, как вы понимаете, эта сумма является достаточно крупной.



Не будем забывать, что в связи с допинговыми скандалами мы потеряли титульных спонсоров федерации. Финансовую ситуацию федерации не назовешь простой. На днях мы отправили на согласование в IAAF свой вариант юридического соглашения, которое устанавливает порядок и сроки расчётов, а также другие правовые основания для производства платежей. Заключение данного соглашения является для ВФЛА краеугольным камнем в вопросе решения долга перед IAAF», — цитирует Шляхтина официальный сайт ВФЛА.

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