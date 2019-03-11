Рабочая группа по восстановлению прав СБР соберётся в конце апреля

На заседании исполкома IBU в Эстерсунде (Швеция) была утверждена дата очередной встреча рабочей группы по восстановлению прав Союза биатлонистов России (СБР). Рассмотрение вопроса состоится в конце апреля.



«В отчете вкратце говорилось о процессе восстановления Союза биатлонистов России. Было отмечено, что между сторонами продолжается конструктивный диалог.

IBU оказывает содействие СБР в вопросе выполнения критериев восстановления прав. Следующая встреча рабочей группы пройдет в конце апреля, место и точная дата будут утверждены позднее», – цитирует представителя IBU ТАСС.



Напомним, СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Причиной такого решения стал допинговый скандал в российском спорте.