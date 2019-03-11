Кожокарь: «Ростов-Дон» должен стремиться только к победе в Лиге чемпионов

Гандболистка команды «Ростов-Дон» Кристина Кожокарь оценила итоги группового этапа Лиги чемпионов. Ростовский клуб занял второе место в подгруппе, уступив «Метцу» и в четвертьфинале сыграет с венгерским «Ференцварошем».

«Думаю, второе место – это не такой уж плохой результат. Да, были две осечки, два поражения от «Метца», но это значит, что нам есть, к чему стремиться, что надо продолжать работать. Наверное, мы должны были дома сыграть лучше, но что-то пошло не так, не получилось. «Метц» после домашней игры нас хорошо разобрал и здорово сыграл против нас. Но это своего рода толчок, стимул для нас. Лучше оступиться в группе, обратить внимание на свои минусы и начать работу над ними. Когда мы сможем их убрать, думаю, всё станет намного лучше.

«Ференцварош»? Знаю, что у венгерского клуба неплохая задняя линия – там техничные, скоростные игроки. Края тоже хорошие. Да вообще команда крепкая, играет в агрессивный, скоростной гандбол. Но у нас достаточно времени, чтобы разобрать соперника и настроиться на две эти игры. Четвертьфинал и полуфинал – это самые важные игры, в которых нужно отдаться полностью.

«Ростов-Дон» – большой клуб с большими амбициями. И тренер у нас такой же, он хочет всегда побеждать. Так что, думаю, мы должны стремиться только к победе в Лиге чемпионов. Мы все вместе настраиваемся только на это. Мотивация на самый высокий результат у нас запредельная», — сказала Кожокарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.