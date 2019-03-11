«Наш тренер всегда хочет побеждать. Не заразиться от него просто нельзя!»

«Ростов-Дон» задолго до заключительного тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов обеспечил себе право сыграть в плей-офф турнира. А последний матч, который команда проводила на домашней площадке против крепкого датского «Оденсе» вообще ничего для россиянок не решал – они в любом случае оставались в группе вторыми.

Но подвести своих болельщиков «Ростов-Дон» не мог и уверенно датскую команду победил – 25:19. На этом труднейший отрезок сезона для команды кончился. Впереди – трёхнедельная пауза и финальный рывок ко всем возможным титулам. Игрок ростовской команды Кристина Кожокарь оценила итоги группового этапа Лиги чемпионов, объяснила, какие цели ставит перед собой тренер Амброс Мартин, и рассказала, какие игры популярны в команде помимо гандбола.

– Кристина, поздравляем с победой над «Оденсе» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. С каким настроем выходили на игру, которая с турнирной точки зрения для вашей команды уже ничего не решала?

– У нас и мысли не было о том, что мы можем проиграть или что игра вроде как ничего не значит, и мы можем особо не стараться. На домашней арене мы выходили играть только на победу, хотели закончить всё красиво, порадовать наших болельщиков. Да мы старались отработать что-то новое в защите, наиграть какие-то комбинации в атаке, но про результат тоже не забывали.

– Матч первого круга с «Оденсе» обернулся настоящей битвой. Во втором круге для «Ростова» всё сложилось куда проще. Как думаете, почему так получилось?

– У «Оденсе» не приехали два основных полусредних: Йоргенсен и Транборг получили травмы. Однако на замену вышли хорошие игроки, доставившие нам много проблем: порой мы не справлялись в защите. Но в целом играли хорошо, Анна Седойкина здорово отыграла в воротах, хоть и была одна. Так что всё сложилось удачно для нас, и мы уверенно победили дома.

«Ростов-Дон» победил черногорок в Лиге чемпионов. Это снова было жёстко! До критического уровня жестокости и грубости в этот раз не дошло. Но можно смело сказать, что ростовчанки сами не дали себя обидеть.

– В последние недели у «Ростова-Дон» был очень напряжённый график, к которому добавились трудности с составом. Тяжело ли было выдержать этот непростой период?

– Да, действительно было тяжело. Все эти переезды, перелёты… Не могу сказать, что мы устали физически, но как-то измотались от такого напряжения. Но ничего страшного, собрались! Это же спорт, все команды в равных условиях, не у нас одних такой сложный график. Мы настраивались на то, что нам нужно отдать все силы и с «Кубанью», и с «Будучностью», и с «Оденсе».

– Все матчи сложные, решающие, энергозатратные. Как удавалось быстро восстановиться?

– За это скажу большое спасибо нашим физиотерапевтам, врачам, массажистам, тренеру по физподготовке. Именно они приводят нас в оптимальные кондиции, помогают восстановиться. На каждый следующий матч мы приходим отдохнувшими, с запасом новых сил.

– А с точки зрения психологии? Каждые три дня приходилось выплёскивать массу эмоций, а как их накапливать, где черпать в преддверии следующего матча?

– Мы черпали их из общения в команде. В последнее время мы часто собирались с девчонками вместе, играли в разные игры. Тренер нам даёт домашнее задание, и мы собираемся, общаемся (улыбается). Это и даёт запас эмоций, которые можно выплеснуть в следующей игре.

– О каких играх идёт речь?

– Вот недавно играли в интересную игру, названия, правда, не знаю. Разделились на пары: один из партнёров с завязанными глазами должен был найти в комнате стаканчик со своим именем, а второй рассказывал, что делать, как обходить «мины»: стулья всякие, вешалки. Ещё в «крокодила» играли: один рисунками объясняет слово, а все остальные стараются угадать.

– Кто лучше всех угадывал?

– У нас в команде была Марина Ярцева – она всё отгадывала, любые слова. Молодец, вытащила нашу команду (улыбается).

– Вернёмся к Лиге чемпионов. Как вы оцените итоги группового этапа?

– Думаю, второе место – это не такой уж плохой результат. Да, были две осечки, два поражения от «Метца», но это значит, что нам есть, к чему стремиться, что надо продолжать работать. Наверное, мы должны были дома сыграть лучше, но что-то пошло не так, не получилось. «Метц» после домашней игры нас хорошо разобрал и здорово сыграл против нас. Но это своего рода толчок, стимул для нас. Лучше оступиться в группе, обратить внимание на свои минусы и начать работу над ними. Когда мы сможем их убрать, думаю, всё станет намного лучше.

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– Вашим соперником в четвертьфинале станет «Ференцварош». Что можете о нём сказать?

– Знаю, что у венгерского клуба неплохая задняя линия – там техничные, скоростные игроки. Края тоже хорошие. Да вообще команда крепкая, играет в агрессивный, скоростной гандбол. Но у нас достаточно времени, чтобы разобрать соперника и настроиться на две эти игры. Четвертьфинал и полуфинал – это самые важные игры, в которых нужно отдаться полностью.

– Какие задачи стоят перед командой на Лигу чемпионов?

– «Ростов-Дон» – большой клуб с большими амбициями. И тренер у нас такой же, он хочет всегда побеждать. Так что, думаю, мы должны стремиться только к победе в Лиге чемпионов. Мы все вместе настраиваемся только на это. Мотивация на самый высокий результат у нас запредельная.

– Впереди почти трёхнедельная пауза. Как команда её проведёт?

– Наш тренер и некоторые игроки отправятся в национальные сборные. А все остальные будут тренироваться дома: ходить в тренажёрный зал, много бегать (улыбается). В целом, всё как обычно, но, думаю, будет больше упражнений на выносливость, чтобы в будущем хватало сил на целую игру.

– Впереди и решающие матчи российских турниров. Как оцените выступление команды в регулярном этапе чемпионата? Готов ли «Ростов» в этом сезоне собирать титулы?

– Мы закончили регулярный чемпионат на первом месте. Думаю, что всё сложилось для нас нормально. Да, были порой не очень хорошие игры – со «Звездой», с «Астраханочкой». Но это конкуренция, мы ошибаемся, делаем выводы, исправляемся. У нас были трудности с травмами, с составом, но мы их преодолеваем. Думаю, что по итогам регулярного чемпионата мы показали нормальный результат, а дальше будем бороться только за золотые медали.

Повторюсь, у нашего тренера очень большое желание побеждать, и нас всех он настраивает только на самый высокий результат. Он у нас очень эмоциональный, и не заразиться от него просто нельзя (улыбается). Он всегда находит такие слова, такой ключик, что хочется выходить и побеждать, и делать это всем вместе: он поддерживает нас, а мы – его. Вместе.