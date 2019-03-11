Лакерник: кто-то подогревает мнение, что Медведева незаслуженно едет на ЧМ

Вице-президент международного союза конькобежцев (ISU), рефери и технический контролёр Александр Лакерник высказал мнение о неутихающих дискуссиях о том, справедливо ли, что Евгения Медведева поедет на чемпионат мира по фигурному катанию.

«У нас многие специалисты слишком много говорят. Ещё бы много делали! По мнению многих, Евгения Медведева незаслуженно едет на чемпионат мира. Но это же не значит, что она не должна была ехать. Кто-то это мнение подогревает. Зачем? Поэтому я не очень люблю общаться с прессой, устаю. Недавно мне позвонили, спросили, считаю ли я справедливым решение включить Медведеву в состав.

Как я могу ответить на этот вопрос? Отказался отвечать. Я вообще в последнее время с прессой общаюсь очень аккуратно. Особенно после того, как в интернете вышла статья, где написано, цитирую: «решение о составе на чемпионат мира приняли Горшков, Коган и дедушка Лакерник». Хочу просто, чтобы тот, кто это написал, извинился передо мной. А до тех пор общаться с прессой не буду», — приводит слова Лакерника «Спорт Бизнес Online».