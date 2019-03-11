Гончаренко — об отборе фигуристок на ЧМ: посмешище на весь мир устроили

Тренер первой в истории двукратной чемпионки мира среди юниоров Елены Радионовой Инна Гончаренко считает несправедливым отбор в женскую сборную России на чемпионат мира по фигурному катанию. Решением тренерского совета ФФККР Евгения Медведева заменила Станиславу Константинову, ставшую лучшей из взрослых спортсменок на чемпионате России.

«Такая ерунда будет продолжаться до тех пор, пока в критериях будут подпункты со звездочкой, в которых говорится о выборе конкретного участника решением тренерского совета. Посмешище на весь мир устроили, честно говоря. Должны быть правила, согласно которым состав отбирается на соревнованиях. Как выступил, то и получил. Если налажал — извини, готовься к следующему сезону. Вот так в идеале должно быть. Зачем нужны все эти прокаты, перекаты, закаты?

Если у спортсмена проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил отборочные соревнования? Давайте честно. Было бы сломано столько копий, если бы чемпионат России пропустила не Лиза Туктамышева, хорошо прокатавшая на Гран-при, а другая спортсменка, которая когда-то неплохо выступала? Никто бы и не заметил. К слову, Гран-при – просто коммерческая серия. Да, очень жалко, что так произошло с Лизой, что она заболела перед самым стартом турнира. Но тогда зачем вообще чемпионат России объявлять отборочным? И без того сложнейший турнир, так теперь и непонятно, чего дальше ждать, даже если на нём результат покажешь. На мой взгляд, никаких изменений после чемпионата России не должно уже быть, это спортивный принцип», — приводит слова Гончаренко «Команда России».