Круглов: есть аудитория, которой нужен другой подход, чем у Губерниева

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов, работающий комментатором на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), рассказал о конкуренции с Дмитрием Губерниевым.

«Биатлон сейчас очень популярен в нашей стране. Многим нравятся стиль и подача Дмитрия Губерниева. Но я убеждён, что немалая часть аудитории предпочитает иной подход, принципиально иную подачу. На мой взгляд, здесь мы скорее работаем параллельно, делаем одно общее дело. Самое главное, что всё это способствует популяризации нашего любимого вида спорта», — приводит слова Круглова «Спорт-экспресс».

На чемпионате мира по биатлону 2019 года сборная России пока завоевала одну награду — Александр Логинов стал вторым в спринте. Соревнования в Эстерсунде завершатся 17 марта.