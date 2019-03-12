Непряева вплотную приблизилась к Эстберг в общем зачёте Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева вплотную приблизилась к норвежке Ингвильд Флугстад Эстберг в общем зачёте Кубка мира.
Сегодня Непряева завоевала бронзу в спринте на этапе КМ в Драммене и теперь отстаёт от Эстберг всего на два очка.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Женщины
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1329
2. Наталья Непряева (Россия) – 1327
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1068
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 960
5. Джессика Диггинс (США) – 836
6. Юлия Белорукова (Россия) – 804
7. Стина Нильссон (Швеция) – 656
8. Эбба Андрессон (Швеция) – 643
9. Анастасия Седова (Россия) – 521...
26. Мария Истомина (Россия) – 256…
32. Анна Нечаевская (Россия) – 201…
36. Лидия Дуркина (Россия) – 174…
47. Наталья Матвеева (Россия) – 123…
55. Елена Соболева (Россия) – 101…
62. Алиса Жамбалова (Россия) – 56.