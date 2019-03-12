Непряева вплотную приблизилась к Эстберг в общем зачёте Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева вплотную приблизилась к норвежке Ингвильд Флугстад Эстберг в общем зачёте Кубка мира.

Сегодня Непряева завоевала бронзу в спринте на этапе КМ в Драммене и теперь отстаёт от Эстберг всего на два очка.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Женщины



1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1329

2. Наталья Непряева (Россия) – 1327

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1068

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 960

5. Джессика Диггинс (США) – 836

6. Юлия Белорукова (Россия) – 804

7. Стина Нильссон (Швеция) – 656

8. Эбба Андрессон (Швеция) – 643

9. Анастасия Седова (Россия) – 521...

26. Мария Истомина (Россия) – 256…

32. Анна Нечаевская (Россия) – 201…

36. Лидия Дуркина (Россия) – 174…

47. Наталья Матвеева (Россия) – 123…

55. Елена Соболева (Россия) – 101…

62. Алиса Жамбалова (Россия) – 56.