Юрлова-Перхт и Павлова выступят в масс-старте на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Российские биатлонистки Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова примут участие в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Юрлова выступит под 19-м номером, Павлова – под 27-м. Остальные россиянки по итогам ЧМ не смогли отобраться в масс-старт.

В трёх личных гонках ЧМ Юрлова заняла 10-е место по набранным очкам, Павлова – 20-е, Светлана Миронова – 32-е, Лариса Куклина – 40-е.

Масс-старт на чемпионате мира в Эстерсунде состоится 17 марта.

Сегодня, 12 марта, прошла женская индивидуальная гонка на 15 км. Победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Серебро взяла итальянка Лиза Виттоцци, бронзовым призёром стала француженка Жюстин Бреза. Лучший результат среди россиянок показала Куклина — 16-е место.