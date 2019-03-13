Клебо: уверен, что Большунов жаждет реванша. В Фалуне будет брутальный этап

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал о противостоянии с россиянином Александром Большуновым в нынешнем сезоне. Накануне Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Драммене и обошёл россиянина в общем зачёте.

«Уверен, что Большунов будет жаждать реванша. Пожалуй, он не очень доволен сейчас. Нас ожидает брутальный этап в Фалуне. В субботу пройдёт спринт, там всё и начнётся.

Думаю, битва будет интересной. Хотелось бы, чтобы какой-то ясновидящий сказал мне, чем всё закончится. Мне остаётся лишь выложиться по полной до конца сезона.

Большунов показал, что силён в прологе, но затем проиграл в четвертьфинале. Учитывая положение в общем зачёте Кубка мира, это было важно для меня. Можно его поблагодарить. Но я ожидаю, что в Фалуне он будет жаждать побед. Отдыхать уже некогда. Остаются лишь две недели сезона", — цитирует Клебо TV2.