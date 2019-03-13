Ростовцев: Логинов далёк от ровных доверительных отношений с тренерским штабом

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев оценил отношения биатлониста Александра Логинова с тренерским штабом сборной России. Главным тренер сборной России является Анатолий Хованцев.

«Очень хотелось, чтобы у Сашки Логинова получилось. Получаю из своих источников информацию и понимаю: Логинов далёк от ровных доверительных отношений с тренерским штабом. Чувствуется, что его подплющивает.

Сильнее ли Хованцев-2019 Хованцева-2011? Не думаю. Но Драчёв ему доверяет, на что имеет право как руководитель. Считает, что Хованцев способен выстроить всю методическую и тренировочную работу. Я не придерживаюсь такой точки зрения. Но я и не президент СБР. Кого бы ни пригласил Драчёв, всё равно нашлись бы сомневающиеся и недовольные", — цитирует Ростовцева сайт «Матч ТВ».

Сегодня, 13 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде пройдёт мужская индивидуальная гонка.