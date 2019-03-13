Кузьмина: Шипулин сказал, что получил удовольствие от комментирования биатлона

Анастасия Кузьмина, сестра россиянина Антона Шипулина, прокомментировала дебют брата в качестве телевизионного комментатора. 31-летний россиянин, завершивший профессиональную карьеру в конце 2018 года, отработал одну гонку чемпионата мира в Эстерсунде на Первом канале.



«Мы с Антоном общаемся, он заезжал в гости. Но я пока его комментирования не слышала, не пересматривала эти трансляции. Поэтому мне тяжело оценивать его в качестве комментатора. Но он говорит, что это здорово, что получает удовольствие», – цитирует Кузьмину издание «Р-Спорт».

Напомним, трёхкратная олимпийская чемпионка Кузьмина выиграла спринтерскую гонку мирового первенства в Эстерсунде и впервые в карьере стала чемпионкой мира.