Велепец: ни слова не сказал про жалобы Джимы на еду. Говорить такое — слабоумно

Тренер украинской биатлонистки Юлии Джимы Урош Велепец заявил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова о том, что украинке не нравится питание на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).



«Не люблю говорить с некоторыми журналистами. Это было интервью про чемпионат мира, я не сказал ни слова про жалобы Юли на питание. Про то, что она не может бежать на высоком уровне из-за проблем со спиной, вы уже все знаете.



Но говорить такое про спортсменку, которая столько отдала украинскому биатлону, несправедливо и по-словенски «слабоумно». Всем всего хорошего», – написал Велепец в комментариях к посту на странице «Биатлон Украины» в «Фейсбуке».

Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.