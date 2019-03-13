Губерниев: для пиара лыжных гонок во время ЧМ я сделал больше всех в стране

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не общался с главой Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, с которой у него возник конфликт.

«Она мне не интересна. Зачем мне контактировать с человеком, к которому нет никакого интереса? Лично я для продвижения этого спорта в массы прилагаю максимум. На чемпионате мира сделал больше всех в стране — за исключением самих спортсменов, кто боролся за медали. Практически в одиночку пытался сдвинуть эту историю с мёртвой точки, привлекая друзей-артистов, других атлетов. Насчёт совместных действий с федерацией отвечу так: как можно делать что-то с людьми, которые любят тишину?» — приводит слова Губерниева интернет-портал RT.

Напомним, на чемпионате мира в Зеефельде сборная России по лыжным гонкам завоевала пять серебряных медалей и три бронзы.