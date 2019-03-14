Логинов и Гараничев выступят в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде

Российские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев вошли в состав участников масс-старта, который пройдёт в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) 17 марта, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Ранее стало известно, что 16 марта они выступят в эстафете вместе с Матвеем Елисеевым и Дмитрием Малышко.

Вчера, 13 марта, на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка, где победу одержал немец Арнд Пайффер. Второе место занял болгарин Владимир Илиев, третье — норвежский спортсмен Тарьей Бё. Лучший из россиян Евгений Гараничев стал седьмым, Александр Логинов показал 14-й результат.

Единственной наградой россиян на чемпионате мира 2019 года остаётся серебро Логинова в спринте.