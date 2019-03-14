Губерниев: если я скажу, что Фуркад кончился как спортсмен, то погорячусь

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев признался, что ждёт более высоких результатов от французского биатлониста Мартена Фуркада. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Мартен пока не завоевал ни одной медали.

«Если я скажу, что Мартен кончился как спортсмен, то погорячусь. Рассчитываю, что француз не просто вернётся, а вновь будет выступать на высоком уровне. А нам будет интересно следить за его сражениями с Логиновым и Бё. Как биатлонист Фуркад — часть моей жизни. Хотелось бы, чтобы она продолжалась», — приводит слова Губерниева «RT на русском».

Вчера, 13 марта, Мартен в индивидуальной гонке занял 39-е место. Он не примет участия в супермиксте, который состоится сегодня.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.