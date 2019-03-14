Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барыс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU, Корастылёв — 11-й

Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU, Корастылёв — 11-й
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежские биатлонисты заняли все призовые места в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия). Победу одержал Йоханнес Дале. Второй результат продемонстрировал Эндре Стремсхайм, третьим стал Александер Фьелд Андерсен.

Лучший из россиян, Сергей Корастылёв, занял 11-е место.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Мартелл, Италия
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 24.50,7 (1).
2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) — +6,3 (0).
3. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — +15,0 (1)...
11. Сергей Корастылёв (Россия) — +52,1 (1)...
13. Антон Бабиков (Россия) — +1.01,6 (3)...
17. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.12,8 (3)...
33. Пётр Пащенко (Россия) — +2.42,2 (6)...
48. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +3.58,3 (6).

Семён Сучилов не финишировал.

Объявлен состав сборной России по биатлону на заключительный этап Кубка IBU
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент