Женская сборная России по шахматам завоевала серебро командного чемпионата мира

Женская сборная России по шахматам завоевала серебряные награды на завершившемся в Астане (Казахстан) командном чемпионате мира.



В заключительном туре россиянки в составе Екатерины Лагно, Александры Костенюк, Валентины Гуниной, Александры Горячкиной и Ольги Гири сыграли вничью с командой Грузии.



Чемпионство добыла сборная Китая, набравшая 18 очков. На счету команды России 14 баллов, третье место заняли грузинки (12), по дополнительным параметрам опередившие сборную Украины.



В 2017 году в Ханты-Мансийске женская сборная России единственный раз в своей истории выиграла золотые медали командного чемпионата мира. Ещё четырежды россиянки выигрывали серебряные награды. Второе место в Астане стало пятым в истории сборной.