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Женская сборная России по шахматам завоевала серебро командного чемпионата мира

Женская сборная России по шахматам завоевала серебро командного чемпионата мира
Другие / Шахматы

Женская сборная России по шахматам завоевала серебряные награды на завершившемся в Астане (Казахстан) командном чемпионате мира.

В заключительном туре россиянки в составе Екатерины Лагно, Александры Костенюк, Валентины Гуниной, Александры Горячкиной и Ольги Гири сыграли вничью с командой Грузии.

Чемпионство добыла сборная Китая, набравшая 18 очков. На счету команды России 14 баллов, третье место заняли грузинки (12), по дополнительным параметрам опередившие сборную Украины.

В 2017 году в Ханты-Мансийске женская сборная России единственный раз в своей истории выиграла золотые медали командного чемпионата мира. Ещё четырежды россиянки выигрывали серебряные награды. Второе место в Астане стало пятым в истории сборной.

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