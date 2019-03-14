Тренер, переписавший на себя дом австралийской биатлонистки, осужден на 4 года

Тюменский тренер по биатлону Халий Альмуков был осуждён на четыре года за мошенничество, сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области.



Альмуков, имеющий двойное гражданство (России и Австралии), с 2011 по 2014 год тренировал австралийскую биатлонистку Люси Глэнвилл. Родители Люси для удобства приобрели земельный участок с недостроенным домом неподалёку от спортивного центра «Жемчужина Сибири».



Изначально участок был оформлен на Альмукова и Глэнвилл в равных долях, однако спустя три года Халий пожелал присвоить имущество себе полностью. Под предлогом газификации дома он дал австралийке на подпись документы. Люси, не зная хорошо русский язык, подписала бумаги, которые в итоге оказались доверенностью – таким образом она передала свою часть участка другу Альмукова.



Суд, длившийся с сентября 2018 года, оценил ущерб гражданке Австралии в размере 1,6 млн рублей. За мошенничество в особо крупном размере Халию Альмукову назначил четыре года лишения свободы условно и штраф в доход государства в размере 100 тыс. рублей.