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Рёйселанд и Й. Бё выиграли супермикст на ЧМ в Швеции, Павлова и Елисеев — 6-е

Рёйселанд и Й. Бё выиграли супермикст на ЧМ в Швеции, Павлова и Елисеев — 6-е
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежские биатлонисты Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё выиграли одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Второе место заняли итальянские спортсмены Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.

Российский дуэт — Евгения Павлова и Матвей Елисеев — занял шестое место.

Отметим, супермикст был проведён впервые в истории чемпионатов мира.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию гонки.

Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция
Супермикст
1. Марте Рёйселанд/Йоханнес Бё (Норвегия) — 35.43,2 (0+6).
2. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) — +13,4 (0+5).
3. Ханна Эберг/Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +20,0 (0+8).
4. Денизе Херрман/Эрик Лессер (Германия) — +30,5 (0+6).
5. Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный (Украина) — +41,5 (0+5).
6. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) — +52,7 (0+5).
7. Жулия Симон/Антонен Гигонна (Франция) — +1.06,5 (0+10).
8. Лиза Тереза Хаузер/Симон Эдер (Австрия) — +1.08,2 (0+5).
9. Ева Пускарчикова/Ондржей Моравец (Чехия) — +1.34,1 (0+4).
10. Байба Бендика/Андрей Расторгуев (Латвия) — +1.34,3 (0+6).

Биатлон. ЧМ-2019. Супермикст
14 марта 2019 года, четверг. 19:10 МСК
1
Норвегия
35:43.2
2
Италия
+13.4
3
Швеция
+20.0
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