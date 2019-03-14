Рёйселанд и Й. Бё выиграли супермикст на ЧМ в Швеции, Павлова и Елисеев — 6-е

Норвежские биатлонисты Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё выиграли одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Второе место заняли итальянские спортсмены Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.

Российский дуэт — Евгения Павлова и Матвей Елисеев — занял шестое место.

Отметим, супермикст был проведён впервые в истории чемпионатов мира.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию гонки.

Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Супермикст

1. Марте Рёйселанд/Йоханнес Бё (Норвегия) — 35.43,2 (0+6).

2. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) — +13,4 (0+5).

3. Ханна Эберг/Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +20,0 (0+8).

4. Денизе Херрман/Эрик Лессер (Германия) — +30,5 (0+6).

5. Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный (Украина) — +41,5 (0+5).

6. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) — +52,7 (0+5).

7. Жулия Симон/Антонен Гигонна (Франция) — +1.06,5 (0+10).

8. Лиза Тереза Хаузер/Симон Эдер (Австрия) — +1.08,2 (0+5).

9. Ева Пускарчикова/Ондржей Моравец (Чехия) — +1.34,1 (0+4).

10. Байба Бендика/Андрей Расторгуев (Латвия) — +1.34,3 (0+6).