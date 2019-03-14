Спицов: за чемпионат мира поставлю себе единицу с минусом

Трёхкратный призёр Олимпиады-2018 лыжник Денис Спицов прокомментировал неудачное выступление на чемпионате мира в Зеефельде, где стал 22-м в скиатлоне и 28-м в марафоне.

«За чемпионат мира поставлю себе единицу с минусом. Очень недоволен, как пробежал в Зеефельде. Настраивался на куда более хороший результат. Где-то это желание, наверное, тоже сыграло свою отрицательную роль. Точные причины пока сказать не могу. Расстроен, хочется скорее забыть этот турнир и готовиться к следующим стартам. Впереди ещё два этапа Кубка мира.

За неделю до чемпионата мира в Италии в Конье я неплохо выступил «классикой». В «разделке» был 15-м. Ничего не предвещало, что в Австрии всё пойдёт не так…» — приводит слова Спицова «Тюменская арена».