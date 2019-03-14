Российский биатлонист Матвей Елисеев принёс извинения болельщикам за шестое место в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Елисеев бежал одиночную смешанную эстафету с Евгенией Павловой. На своём первом этапе он использовал три дополнительных патрона, а с заключительной «стойки» уходил с возможностью борьбы за бронзу, но финишировал лишь шестым с отставанием от лидера 52 секунды.

«Было отставание на старте последнего этапа. Я сразу пытался достать соперников, чтобы как-то включиться в борьбу за призы. Рисковал, и отсюда такой последний круг. Конечно, есть над чем работать. Может, не самое лучшее самочувствие.



Три дополнительных патрона? Немного занервничал. Извиняюсь за это, очень большая ошибка была. А лыжи — просто сказка. Я обгонял всех, в том числе Йоханнеса со спуска. Спасибо огромное сервису», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».