Павлова: у меня не получился последний круг? Ну, наверное, тяжело было

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Павлова с Матвеем Елисеевым заняли шестое место. Павлова использовала по одному дополнительному патрону на каждом из двух этапов.



«Главный тренер сказал, что у меня не получился последний круг? Ну, наверное, тяжело было. Очень большие скорости были с первого круга. Девчонки сразу начали работать по максимуму.



Заминка на огневом рубеже? Подумала, что мишень закрылась. Смотрю, блин, — не закрылась. Значит, надо добивать допом, максимально быстро отрабатывать и уходить. Это просто невнимательность, поторопилась, и всё. Это скоротечная гонка, хотелось поскорее передать эстафету Матвею, чтобы дорабатывать по максимуму», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

Рёйселанд и Й. Бё выиграли супермикст на ЧМ в Швеции, Павлова и Елисеев — 6-е